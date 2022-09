Otto e Mezzo, Bersani ossessionato da Berlusconi: "Mi risulta che Forza Italia..."

13 settembre 2022 a

Addio al tetto di 240mila euro per gli stipendi ai manager della pubblica amministrazione: approvato in commissione al Senato un emendamento al decreto aiuti-bis che ha spazzato via la norma. Circostanza per la quale Mario Draghi ha fatto trapelare tutto il suo "disappunto". Un emendamento che sarebbe arrivato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze intorno a mezzogiorno. Un emendamento del senatore forzista Perosino.

Uno strano caso, dato che poi, quell'emendamento è stato approvato ad ampia maggioranza. Sarebbe stato non segnalato. E secondo quanto si apprende in molti, nella fretta di chiudere i lavori, neppure si sarebbero accorti di cosa stavano votando. Anche il Pd non ha la coscienza pulita, e prova a rimediare. In una nota le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani annunciano: "Non condividiamo in alcun modo l’emendamento che elimina il tetto dei 240mila euro agli stipendi di una parte della dirigenza apicale della pubblica amministrazione. Pertanto presenteremo alla Camera un ordine del giorno impegnando il governo a modificare la norma e ripristinare il tetto nel primo provvedimento utile e cioè nel dl aiuti-ter". Staremo a vedere.

E la vicenda tiene banco anche a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, la puntata è quella di martedì 13 settembre. Ospiti in studio Stefano Feltri, direttore di Domani, secondo cui "la casta si è ripresa un pezzettino", dunque Pier Luigi Bersani, di Articolo 1. E commentando il caso, ecco che il presunto smacchiatore di giaguari scorda la sinistra e punta il dito contro... Silvio Berlusconi, ovvero Forza Italia. "Trovo l'eufemismo del tutto inopportuno. Mi risulta che sia stato tolto da Forza Italia con parere favorevole del governo ma se Draghi è tanto irritato, basta cancellarlo settimana prossima nel decreto Aiuti Ter. Ed è giusto cancellarlo, anzi bisognerebbe andare a vedere anche le strepitose remunerazioni dei manager nel settore privato, perché anche loro dovrebbero darsi una regolata". Sul Pd e gli altri partiti coinvolti, come detto, neppure una parola. Bersani "vede" solo Forza Italia...