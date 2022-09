Giorgia Meloni e Joe Biden, la data dell'incontro: perché cambia tutto

14 settembre 2022 a

Giorgia Meloni sceglie la strada dell'atlantismo. La leader di Fratelli d'Italia, che secondo i sondaggi potrebbe presto diventare premier, sta già lavorando in merito. Gli sherpa di Fratelli d'Italia starebbero preparando le premesse di un incontro con il presidente americano Joe Biden. Data e luogo ci sarebbero già: Meloni e Biden potrebbero incontrarsi secondo un retroscena de La Stampa il 15-16 novembre a Bali in occasione del G20. Alla richiesta di un incontro, la Casa Bianca avrebbe fatto recapitare agli emissari - informali - della leader di Fratelli d'Italia un messaggio chiaro: l'Italia resta un alleato strategico, al di là del colore politico e delle famiglie di appartenenza.

Lo dimostra la stampa statunitense, con il Washington Post che ha dedicato una lunga intervista a Meloni. Qui la leader di FdI ha chiarito le sue posizioni su atlantismo, visione dell'Europa e valori conservatori. Allo stesso tempo però la scalata della Meloni sarà in salita: in diversi ambienti diplomatici si ricordano alcuni dubbi sui quali il giudizio rimane al momento sospeso. Primo tra tutti la capacità di resistere a determinate pressioni e la posizione sui migranti. Poi i rapporti con l'Europa e quelli interni nella coalizione di centrodestra.

Intanto la leader di FdI ha mandato in Usa Adolfo Urso. Il senatore di FdI e presidente del Copasir ha avuto incontri al Congresso e con esponenti dell'Amministrazione che sperano in una continuità con il governo Draghi. Continuità che Urso ha dimostrato, ammettendo di aver parlato con il ministro Guerini e con Draghi, "cosa fatta anche prima di partire per Washington".