L'Aria Che Tira, stoccata di Renzi a Di Maio: "Si riabitua a volare senza aerei di Stato"

Luigi Di Maio che viene fatto "volare" sotto le note di "Dirty dancing" in una trattoria a Napoli sta facendo parecchio discutere. A parlare del video ci pensa anche Matteo Renzi, ospite de L'Aria Che Tira su La7. Nella puntata di giovedì 15 settembre il leader di Italia Viva attacca: "C'è questo quadro internazionale, c'è una guerra in Ucraina e il Ministro degli Esteri ci offre questa immagine". E ancora, con Myrta Merlino che lo incalza: "Ci vorrebbe una sana e seria politica estera, ho visto Di Maio ma se si riabitua a volare senza aerei di Stato va bene".

D'altronde per l'ex premier c'è solo una certezza sulle elezioni del 25 settembre e riguarda proprio l'ex Cinque Stelle: "Tanto tra un mese non lo sarà più, andiamo al futuro, io ci sono". Renzi corre alle Politiche insieme ad Azione di Carlo Calenda. Tra i due, nonostante i dissapori passati, tutto sembra filare liscio: "Io e Calenda siamo due piccioncini, quando c'è l'amore c'è tutto. Noi attacchiamo la Meloni, quello che sta facendo la campagna elettorale per la Meloni è Letta, sta lavorando a tempo pieno per lei".

L'obiettivo dunque è quello di arrivare alla doppia cifra. Come? "La nostra scommessa è quella di prendere un po' di gente delusa dalla destra e dalla Lega e un po' di gente delusa da questa svolta post-sovietica del PD. Di Maio ha abolito la povertà, Fratoianni abolisce la ricchezza".