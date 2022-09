Emma Bonino gela Myrta Merlino: "Qualcuno ha scelto per me", la brutta storia

16 settembre 2022 a

Momenti di gelo e imbarazzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 16 settembre. Ad un certo punto Myrta Merlino si è collegata con Emma Bonino: "È un bel po' che non ci vediamo, buongiorno", ha esordito la conduttrice. E la leader di +Europa ha risposto: "Scusa. È quasi un'emozione essere di nuovo qua dopo tanti anni, ma non è stata una mia scelta. Qualcun altro ha scelto per me". Quindi la Merlino, gelata dalla frecciata ha cercato di rimediare: "Mi prendo il rimprovero, va bene ora parliamo e cerchiamo di ritrovarci".

Qui il botta e risposta tra Emma Bonino e Myrta Merlino a L'aria che tira

Quindi la Bonino ha attaccato: "Gli atteggiamenti di Salvini e Meloni, soprattutto in Europa, mi preoccupano ma non mi sorprendono. Le posizioni di Meloni e Salvini sono note da sempre e penso siano il problema di queste elezioni: o si sta con chi ama Orban, Putin e Trump, o si sta con le democrazie occidentali". E ha aggiunto che "bisogna votare +Europa per dare un segnale chiaro che l'Europa è il nostro destino, l'unico possibile". "Il mio appello più accurato è agli elettori: assumetevi le vostre responsabilità perché sarete voi a decidere chi siederà in Parlamento e il vuoto non esiste. Se non lo fate voi, qualcuno lo farà per voi".