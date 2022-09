Fitch, bomba sul voto: "Cosa può succedere dopo le elezioni"

16 settembre 2022 a

L’agenzia di rating Fitch mantiene l’Italia a BBB, un gradino appena sopra la cosiddetta categoria “spazzatura”. Al tempo stesso nel suo ultimo report Fitch mette in guardia il futuro governo, che dovrebbe essere di centrodestra e guidato da Giorgia Meloni: secondo l’agenzia di rating la situazione politica ed economica del prossimo esecutivo rischia di essere complicata per una serie di fattori.

“L’incertezza politica - scrive Fitch nel suo report - così come lo choc energetico potrebbero avere un impatto negativo sulla crescita e sulle finanze pubbliche, mettendo sotto pressione il rating”. Se i tassi sui titoli italiani dovessero rimanere attorno al 4%, secondo Fitch “saranno necessari sforzi di consolidamento fiscale da parte del prossimo governo per ridurre il rapporto deficit/Pil”. Per il 2023 è inoltre prevista una recessione del -0,7% e dii fronte a un consolidamento di bilancio “leggero”, il debito tornerebbe a salire verso il 157% del Pil nel 2031.

La buona notizia è che Fitch non crede che un’eventuale vittoria elettorale del centrodestra sia un grosso problema (“non necessariamente una coalizione di centrodestra andrà in rotta di collisione con l’Unione europea”), ma al tempo stesso si segnala che “i governi futuri dovranno mirare a surplus primari più alti”, limitando gli spazi di manovra su fisco e aumento della spesa pensionistica.