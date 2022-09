Giorgia Meloni, stop a tutti i comizi: cosa cambia nella campagna elettorale

16 settembre 2022 a

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Giorgia Meloni ha momentaneamente sospeso la campagna elettorale per essere presente a Montecitorio in occasione del via libera al decreto Aiuti bis. Un atto di responsabilità nei confronti del Paese e dei suoi cittadini: “Per Fratelli d’Italia - ha fatto sapere il gruppo - vengono prima gli interessi degli italiani, la necessità di dare risposte al caro bollette che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie, anche rispetto a quelli di partito”.

Fdi si è presentato in aula a ranghi compatti, senza neanche un assente. La Meloni ha nuovamente bocciato lo scostamento di bilancio: “30 miliardi è un pozzo senza fondo se non mettiamo un tetto al prezzo del gas, cioè non basteranno 30 miliardi, non ne basteranno 50 né 100”. La soluzione per la leader di Fdi sarebbe “fermare la speculazione mettendo un tetto al prezzo del gas per impedire di farci fregare, mentre non credo che la soluzione sia trovare altri soldi da farci fregare”.

Inoltre la Meloni propone di disaccoppiare il prezzo della luce da quello del gas: “Una misura che può essere presa anche a livello nazionale e che costerebbe 3-4 miliardi di euro da qui a marzo”. Insomma, idee molto chiare in casa Fdi, con la Meloni che è consapevole della situazione molto dura che dovrà fronteggiare in caso di vittoria elettorale: “Credo che serva molta lucidità, buon senso e un discreto coraggio per realizzare in tempi rapidi provvedimenti chiari, comprensibili”.