PiazzaPulita, Formigli: "Meloni non è un'ossessione". Ma 10 secondi dopo...

16 settembre 2022 a

a

a

Corrado Formigli ha un chiodo fisso: Giorgia Meloni. Il conduttore di Piazza Pulita va all'attacco da qualche settimana contro Fratelli d'Italia nel suo programma che è ormai diventato un rifugio per la sinistra. Qualche settimana fa, in una puntata del suo talk show ha messo in scena un'intervista alla leader di Fratelli d'Italia senza la presenza della Meloni in studio. Ovviamente tutte le domande erano in una sola direzione: mettere in cattiva luce Fratelli d'Italia con riferimenti alla "fiamma", alle posizioni sull'aborto ma soprattutto con video clip su Orban per accusare la Meloni di essere sulla stessa linea del leader ungherese.

"E vi chiedete perché...": la domanda di Formigli che fa sbroccare Calenda

La Meloni ha più volte sottolineato di appartenere alla grande famiglia dei conservatori europei di cui ad esempio fanno parte anche le altre forze moderate del continente. Ma a quanto pare Formigli non ha ben capito il posizionamento della Meloni sulla scena internazionale.

"Ci vogliono destabilizzare?": l'inquietante sospetto di Alberto Negri sugli Usa

Ma non dite che il conduttore è ossessionato dalla leader di FdI. Lo ha precisato lui stesso ieri nel corso della puntata: "Io non sono ossessionato dalla Meloni". Ma solo dieci secondi dopo afferma: "Andiamo in pubblicità, in studio rimane Giorgia Meloni". Ma voleva dire Nunzia De Girolamo...