Letizia Moratti, bomba a 7 giorni dal voto: "Voglio una risposta definitiva"

Letizia Moratti si è "messa a disposizione come ho fatto in passato quando mi è stato chiesto. Dall’impegno in Regione Lombardia a gennaio 2021 come vicepresidente e assessore al Welfare alla candidatura per la presidenza della Repubblica lo scorso febbraio. Per non citare i ruoli passati come sindaco di Milano e ministro dell’Istruzione". In una intervista a il Corriere della Sera, risponde così a una domanda su quanto successo a giugno, quando diede la sua disponibilità per candidarsi alle regionali lombarde per il centrodestra ma qualche giorno dopo il leader della Lega, Matteo Salvini, ribadì che il candidato fosse l'attuale presidente di Regione, Attilio Fontana.

Alla domanda se la sua candidatura sia ancora sul piatto, ora Letizia Moratti risponde: "Sono a disposizione secondo principi di rispetto e lealtà sino a quando verrà fatta una scelta definitiva. Ritengo di poter offrire, anche con una mia importante rete civica già attiva, un valore aggiunto alla Lombardia, come ho dimostrato in un anno e nove mesi di lavoro".

Rispetto a un'ipotesi fuori dal centrodestra, replica: "Confermo la mia disponibilità in un’ottica di lealtà fino a quando non mi sarà data una risposta definitiva". E infine, sulle tempistiche, precisa: "Dopo che si sarà formato il nuovo governo. Chiaramente in tempo utile per rispetto degli elettori e per poter ascoltare i territori".