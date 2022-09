Vittorio Sgarbi sbaglia castello e finisce a un matrimonio: succede di tutto

18 settembre 2022 a

Vittorio Sgarbi, che si trovava nella Bassa bergamasca per la campagna elettorale, ha sbagliato castello e si è imbucato a un matrimonio. Il candidato per "Noi Moderati" al Senato, venerdì sera, avrebbe dovuto partecipare a un evento e quando ha varcato l'ingresso al Castello Silvestri di Calcio (Bergamo) si è diretto verso gli ospiti. Peccato che quelli fossero gli ospiti di un ricevimento di nozze di Pierangela e Andrea, che in quel momento stavano posando per le foto di rito. Il critico d'arte a quel punto si è fermato dando spettacolo tra selfie con gli invitati, canzoni, e qualche puntata al buffet.

A riportare la notizia all'Eco di Bergamo, è Michele, il cantante del duo musicale "Valentina e Michele", che si stava esibendo al ricevimento. "Stavo cantando 'Così celeste' di Zucchero, quando me lo sono visto arrivare alle spalle. 'Professore", l'ho salutato. Pensavo che se ne andasse subito e invece ci ha chiesto di cantare insieme".

Così Sgarbi si è intrattenuto: "Ci ha chiesto di fare Azzurro di Celentano e un'altra canzone di Rita Pavone. Bravissimo". Poi ha salutato ed è andato al castello, quello giusto.