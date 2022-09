Paola Ferrari con Giorgia Meloni: soldi, indiscrezioni pesantissime

18 settembre 2022 a

Non è passata inosservata, riporta il Fatto quotidiano, la donazione di 30mila euro fatta a inizio agosto dalla giornalista sportiva Paola Ferrari a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Del resto, la giornalista, pur essendo la nuora di Carlo De Benedetti avendone sposato il figlio Marco, non ha mai nascosto le sue simpatie a destra. Quando infatti Raisport la mise in un angolo e fu costretta a lasciare La domenica sportiva, si spese in sua difesa, tra gli altri, Ignazio La Russa. Paola Ferrari tornerà a ottobre con un nuovo programma sportivo.

Qualche giorno fa la Ferrari si è confessata nel salotto di Serena Bortone alla quale ha raccontato di non avere vissuto un’infanzia e una giovinezza felice visto che subiva violenza dai genitori, "Avevo paura a tornare a casa", ha detto la giornalista. Che, soprattutto, temeva la madre che "mi faceva del male". "Io vedevo la cattiveria nei suoi occhi, è qualcosa che non si può spiegare a parole", ha continuato Paola Ferrari. "una volta ha anche tentato di annegarmi. Cose del genere ti segnano, per questo ho molto a cuore i bambini che soffrono: la paura, a quell’età, non è facile da gestire", ha concluso la conduttrice televisiva. Una storia molto toccante.