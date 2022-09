Graziella Pagano muore a pochi giorni dal voto: politica in lutto

19 settembre 2022 a

È morta a pochi giorni dal voto, Graziella Pagano. L'ex senatrice, passata dal Partito democratico a Italia Viva, era candidata alla Camera per il Terzo Polo. Da due anni, come lei stessa raccontava sui suoi social, combatteva la battaglia più dura: quella contro il cancro. E a pochi giorni dal 25 settembre, scriveva un ultimo messsaggio su Facebook: "Cari Amici, Cari Compagni, la mia battaglia finisce qui. Prima di passare dall'altra parte vi lascio un grande abbraccio e un ringraziamento sincero. Andate avanti come se nulla fosse successo, continuate a fare quello che stavate facendo. Interrompete la campagna elettorale solo per venire al mio funerale, se vi va".

E ancora: "Purtroppo la malattia ha avuto la meglio. Ma ho combattuto con vigore fino alla fine. E me ne sto andando con la mia dignità, non consentendole di trasformarmi in quella che non sono. Adesso è tempo di volare in cielo. Andrò a dare battaglia anche lì, mi conoscete". Poi la conclusione: "Il 25 settembre sarò in paradiso (se mi vorranno), il mio seggio scatterà lì. Voi però non fate scherzi, continuate a lavorare anche perché da lassù vi posso controllare più facilmente. Il mio tempo in terra è scaduto, vi mando un ultimo bacio. Arrivederci. La Leonessa".

Graziella era stata senatrice per ben quattro legislature. I suoi esordi sono da rimandare al Pci, poi nel 2006 il passaggio a consigliera politica del presidente del Consiglio con la delega per i rapporti con il Parlamento e le Pari opportunità. Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello di Mara Carfagna: "Un sentito abbraccio alla famiglia di Graziella Pagano. La politica, la Campania e Napoli perdono una donna competente e appassionata", ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale.