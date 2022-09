Giorgia Meloni a Oggi è un altro giorno: "Cosa chiedete se viene Letta?"

20 settembre 2022 a

"La prego, io sto in campagna elettorale in Italia, non mi metto a parlare della democrazia ungherese": Giorgia Meloni ha risposto così a una domanda di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. La leader di Fratelli d'Italia, come riportato da SkyTg24, ha aggiunto: "Non mi pare che quando viene qui Enrico Letta gli chiedete di Cuba". La Meloni, insomma, è stata chiara. Nessun riferimento alla politica estera, il voto avverrà in Italia domenica 25 settembre.

Alle parole della leader di FdI, la conduttrice ha replicato: "Il Pd da tempo non è più alleato di Cuba". "Beh, allora sono contenta se hanno cambiato idea...", ha chiosato la Meloni. Che qualche parola sull'argomento l'ha comunque spesa: "Purtroppo si usano due pesi e due misure e non è un bene che un'Unione che nasce sui pari diritti poi consideri alcuni governi più amici e altri meno amici".

"Non c'è bisogno di arrivare a Orban - ha proseguito l'ospite della Bortone - Due commissari europei si sono permessi di dire che se in Italia vince il centrodestra non va bene". La Meloni, insomma, ha messo in chiaro che in Europa non dovrebbero esserci Paesi o governi di serie A e di serie B, come qualche volta è stato detto invece dal segretario del Pd.