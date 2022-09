Matteo Salvini, assalto finale sul voto: "Qual è il sondaggio più vero"

22 settembre 2022 a

Matteo Salvini lancia l'assalto finale della sua campagna elettorale. Il leder della Lega vede la vittoria del centrodestra nelle urne e di fatto non bada ai sondaggi "segreti" che in queste ore affollano le segreterie dei partiti. Salvini coltiva il suo rapporto con la piazza e con il territorio e in uno dei suoi ultimi comizi a Sassuolo è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla.

E così il leader del Carroccio non usa giri di parole e spiega qual è il suo sentiment su questa campagna elettorale che, salvo sorprese, porterà alla vittoria il centrodestra: "Il sondaggio più vero e più bello? La gente, le piazze, il popolo. Questa Sassuolo oggi pomeriggio, nella (una volta) rossa Emilia. Ancora 4 giorni di impegno e passione, e il 25 settembre si vince!". Matteo Salvini dunque guarda con estrema fiducia al risultato elettorale dopo una campagna elettorale durissima vissuta sul campo con centinaia di tappe nel suo tour in tutta Italia. Domenica arriverà il verdetto finale, ma dando uno sguardo agli ultimi sondaggi prima del silenzio di qualche settimana fa, il centrodestra dovrebbe avere quasi 20 punti di vantaggio sul centrosinistra. Un margine largo per una vittoria quasi certa.