Meloni, Salvini e Berlusconi, centrodestra unito a piazza del Popolo: la diretta

Inizia poco prima delle 19 il comizio dei leder del centrodestra, tutti riuniti a piazza del Popolo a Roma per l'evento-clou della campagna elettorale che sta per concludersi. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi posano per la "foto di famiglia", quindi è il Cav a prendere la parola per primo pur essendo stato l'ultimo ad arrivare sul posto. I leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono di nuovo insieme sullo stesso palco per la prima volta dopo due anni: l'ultima volta era il 24 gennaio 2020 a piazza del Popolo a Ravenna, prima delle regionali in Emilia-Romagna poi vinte dal governatore dem Bonaccini.



"Prendere in mano, in questo momento, le sorti del governo sarà un impegno gravoso - ha dichiarato il senatore forzista Maurizio Gasparri, avvicinato dai cronisti, anticipando di qualche minuto Berlusconi -, serve anche la solidità, l'esperienza, la stabilità che Forza Italia può offrire alla coalizione del centrodestra per la sua esperienza, per i rapporti internazionali che saranno fondamentali per avere risorse per affrontare il caro energia e per contribuire a una inversione di rotta rispetto alle guerre, alle aggressioni che i russi hanno attuato".



Ore 19.25: "Se Fazio vuole fare comizi se li paga di tasca sua"

"Basta al dazio del canone Rai per pagare i comizi della sinistra. Io sono per la libertà di pensiero e di parola ma grazie a quel genio di Renzi sulla bolletta degli italiani ci sono i 90 euro del canone della Rai. Ma devono pagare tutti gli italiani per far fare a pseudo-intellettuali di sinistra comizi" nell'azienda pubblica della tv? La tv pubblica, ha proseguito Salvini, "deve essere a costo zero per i cittadini italiani. Se Fazio vuole fare i comizi se li paga di tasca sua".

Ore 19.23 "Primo atto del prossimo governo decreto energia"

"Se non lo fa questo governo - ha proseguito Salvini -, il primo atto del prossimo governo sarà un decreto energia per bloccare il caro-bollette"

Ore 19.21: Salvini sul palco con cartelli "stop canone Rai" e "Difsa dei confini"

Matteo Salvini si è presentato sul palco della manifestazione di piazza del Popolo con al fianco alcuni militanti che reggono cartelli con scritto 'stop canone Rai', e 'con Salvini difesa dei confini'.

Ore 19.20: Salvini, "l'impegno è governare 5 anni bene"

"L'impegno che ci prendiamo con Giorgia e Silvio è governare per 5 anni, bene": inizia così il comizio di Matteo Salvini in piazza del Popolo a Roma.

Ore 19.17: "Nessuna patente di democrazia dalla sinistra"

"Non abbiamo bisogno di patenti di democrazia dalla sinistra - sottolinea Lupi -: abbiamo rispetto degli avversari ma vogliamo governare l'Italia per dimostrare che siamo moderati, seri e responsabili".

Ore 19.12: Lupi (Noi moderati), "Scholz pensi al tetto al prezzo del gas"

"Il 25 andiamo a votare e il popolo darà indicazione per un governo finalmente eletto dai cittadini e per questo credibile ed affidabile. Lo suggerisco anche ad un cancelliere tedesco: si occupi di più di mettere il prezzo al tetto del gas e meno di una democrazia forte e solida come quella italiana che saprà scegliere il suo governo, un governo autorevole". Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, dal palco di piazza del Popolo a Roma dopo aver preso la parola da Berlusconi.

Ore 19.06: "Basta giudici contro gli avversari politici"

"Quale Italia vogliamo costruire?", chiede poi Berlusconi. Un'Italia "dove non ci siano giudici che usino il loro potere per colpire e per eliminare gli avversari politici". E ancora, tornando alla politica estera: "Vogliamo un'Europa migliore, davvero dei cittadini e che sia protagonista nel mondo, diventando una potenza militare a livello mondiale".



Ore 18.59: Berlusconi, "noi credibili in Europa"

"Noi, insieme, abbiamo lavorato sempre per costruire un centro destra capace di restare unito; capace di vincere le elezioni; capace di governare il Paese. Un centro destra autorevole, credibile e rispettato in Europa e nel mondo. E ci siamo perfettamente riusciti", prosegue Berlusconi. "Davvero possiamo essere orgogliosi di ciò che siamo riusciti a fare tutti insieme nei nostri quasi 10 anni di responsabilità a Palazzo Chigi",



Ore 18.50: Berlusconi, "centrodestra maggioranza del Paese"

"Siamo uniti e siamo la maggioranza del Paese", esordisce così Silvio Berlusconi, che poi arringa la folla: "L'Italia non vuole essere guidata dalla sinistra", ricordando la sua discesa in campo nel 1994 "contro la deriva statalista che avrebbe messo in pericolo la nostra libertà".