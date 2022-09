Stasera Italia, Renzi e la bomba su Conte: "Ha chiamato i soldati russi"

23 settembre 2022 a

È ancora scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Dopo l'invito del secondo a presentarsi senza scorta, arriva la dura replica del leader di Italia Viva. Succede nella puntata di giovedì 23 settembre di Stasera Italia. Qui, su Rete 4, Renzi premette: "Io sarò pure antipatico a più della metà degli italiani, ma in politica contano le competenze non la simpatia". Da qui la frecciata all'avversario, nonché leader del Movimento 5 Stelle: "Conte ha buttato 4 miliardi nei bonus facciate e altri bonus, non c'è un solo navigator che abbia fatto trovare lavoro a un disoccupato".

Il riferimento è al reddito di cittadinanza, per cui "ha sprecato miliardi che potevano creare posti di lavoro; non ha chiarito perché ha chiuso l'unità di missione che avrebbe evitato lo straripamento del Misa". Poi, nel salotto di Barbara Palombelli, l'ex presidente del Consiglio condivide un sospetto: "Non ha chiarito perché ha chiamato i soldati russi durante la pandemia. Ha evocato la guerra civile se qualcuno vuole toccare il reddito di cittadinanza e io provo vergogna per lui". Infine la promessa: "Mi confronterò con Conte nelle aule parlamentari e nelle aule giudiziarie".

Insomma, Renzi definisce il cavallo di battaglia grillo come "una misura per acquisire consenso e farci campagna elettorale". L'accusa dunque è chiara: "Giuseppe Conte fa voto di scambio con i nostri soldi e tutte le volte che gli pongono delle domande non risponde mai nel merito. Gli stiamo chiedendo da due anni perché hai fatto venire i soldati russi durante la pandemia, non è credibile. Rispondi se sei capace".