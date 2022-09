Tagadà, De Masi insulta Salvini: "Meno si fa vedere meglio è..."

23 settembre 2022 a

Domenico De Masi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 23 settembre, prende in giro Matteo Salvini per la "Maratona Salvini", la lunga diretta sociale del leader della Lega. "Non ha capito l'importanza della overdose nell'informazione. Meno si fa vedere meglio è...", ironizza il professore.

Qui l'intervento di Domenico De Masi a Tagadà

Salvini infatti sta facendo la sua prima maratona on line: "è la prima volta nella storia penso che ci sia un esperimento politico virtuale in contemporanea su tutti i canali social che si propone di coinvolgere alcuni milioni di persone. Una roba così non l’ha mai fatta nessuno”, ha spiegato il segretario leghista che, a differenza degli alleati Meloni e Berlusconi che saranno a Napoli e Milano, ha scelto la piazza virtuale per chiudere la campagna elettorale. Salvini è infatti collegato contemporaneamente su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Twitch.

“Tanti gli ospiti – ha spiegato Salvini – tra cui Luca Zaia, Attilio Fontana, il ministro Giorgetti”. “I social sono una parte di vita reale, una parte del mondo” ha concluso il segretario del Carroccio, rivelando che proprio dai social “è arrivata la richiesta che la Lega accoglie di togliere il canone Rai”.