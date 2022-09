Meloni umilia Di Maio da Mentana: "Uno serio, chi sarà ministro degli Esteri"

23 settembre 2022 a

Che ministro degli Esteri avrà il governo di Giorgia Meloni? Alla domanda del direttore del TgLa7 Enrico Mentana durante lo speciale elezioni, la leader di Fratelli d'Italia tira una bordata all'attuale capo della Farnesina Luigi Di Maio e avverte gli alleati: "Uno serio, punto ad avere il meglio in qualsiasi ambito, non immagino un governo fatto con il manuale Cencelli e con i compromessi, non ci possiamo permettere sbavature ed errori". E ancora, aggiunge la leader di Fratelli d'Italia, sulla eventualità che il Quirinale esprima perplessità sui nomi dei ministri. "Credo di no" ma per la composizione "bisogna vedere i risultati, parlare con gli alleati, penso che non ci sia nulla da dire sulla serietà delle persone che ho in mente".

Qui l'intervista di Enrico Mentana a Giorgia Meloni

Rispetto poi alla posizione di FdI sulla guerra, "la nostra posizione non è mai cambiata. Abbiamo fatto la politica estera del governo dall'opposizione... Se l'Ucraina cade, l'Occidente viene ridimensionato. Se la Russia vince, vince anche la Cina e quindi potremmo finire sotto l'influenza della Cina", osserva la Meloni. "Sono contenta che Berlusconi abbia rettificato, anche io ero rimasta interrogativa", conclude ricordando che il ''centrodestra ha sempre votato compatto e abbiamo un programma comune che non accade nel centrosinistra".