Marta Fascina sgancia la bomba: "L'unica via". Poco prima delle 23...

Marta Fascina lancia il suo appello al voto a pochi minuti dalla chiusura dei seggi. La compagna del Cavaliere ha reiterato il suo impegno civico chiedendo un voto per Forza Italia che rappresenti la scelta per un Paese più moderno. Anche lei candidata nelle fila di Forza Italia sui social ha lanciato un messaggio chiarissimo: "Votare è un dovere civico oltre che un diritto costituzionale".

Votare Forza Italia è l’unico strumento per un’Italia più moderna, più efficiente, più libera. #forzaitalia #silvioberlusconi #berlusconipresidente #berlusconiunicoleader". Insomma per la compagna di Berlusconi il passaggio elettorale di questo 25 settembre è decisivo.

E infatti il Cavaliere si è speso per tutta la campagna elettorale per dare un sostegno concreto agli azzurri e a tutto il centrodestra decidendo di scendere ancora una volta in campo per il partito che ha fondato nel 1994. Per gli azzurri si tratta di un momento molto importante in vista dei nuovi equilibri nel campo moderato con la crescita di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Insomma Forza Italia si appresta a fare i conti con un banco di prova decisivo non solo per il suo futuro ma per tutto il centrodestra.