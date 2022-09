Emanuele Fiano umiliato da Isabella Rauti nell'ex roccaforte rossa

26 settembre 2022 a

L'affermazione del centrodestra è ancora più sorprendente nei collegi uninominali, soprattutto al nord e nelle ex regioni rosse, dove quasi tutte le sfide sono state vinte dai candidati espressi da FdI-FI-Lega, anche in collegi che sembravano blindati, come quello di Pisa dove il centrosinistra aveva puntato su Nicola Fratoianni, uscito sconfitto e quello di Sesto San Giovanni, che ha visto il dem Emanuele Fiano, battuto da Isabella Rauti di Fratelli d'Italia. A Roma centro Lavinia Mennuni di FdI batte sia Emma Bonino, che Carlo Calenda. Al sud invece a fare il pieno nell'uninominale è il 'nuovo' M5S di Conte, che si conferma partito a vocazione meridionale.

Quindi a Sesto San Giovanni, nella ormai ex Stalingrado d'Italia, Isabella Rauti ha vinto la sfida per il Senato al collegio uninominale dove ha ottenuto il 45,4 per cento dei voti contro il 30.80 di Emanuele Fiano. Un successo schiacciante per l'esponente di Fdi, figlia di Pino Rauti, ex segretario del Msi, fra i fondatori della Fiamma tricolore rispetto all'ormai ex deputato Pd, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Sempre al Senato in Lombardia un'altra esponente di Fdi ha sconfitto un esponente del Pd: a Cremona la coordinatrice regionale Daniela Santanchè ha ottenuto il 52,17 per cento dei voti contro il 27,3 di Carlo Cottarelli.