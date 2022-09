Di Maio e Carfagna fuori dal Parlamento: gira una foto imbarazzante

26 settembre 2022 a

E' definitivo il risultato del collegio uninominale Campania 1-02 alla Camera (Napoli-Fuorigrotta). Eletto Sergio Costa, candidato del Movimento 5 Stelle, con il 39,72% dei voti. L'ex ministro dell'Ambiente nei Governi Conte 1 e 2 esce vincitore in un collegio nel quale a sfidarlo c'erano ben due ministri del Governo Draghi uscente. Uno di questi è Luigi Di Maio leader di Impegno Civico, candidato della coalizione di centrosinistra, che si ferma al 24,41%.

La sconfitta nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta e il mancato raggiungimento del 3% per Impegno Civico (Di Maio era candidato capolista di Impegno Civico nei plurinominali Campania 1-01 e 1-02) determina il mancato ingresso del ministro degli Esteri nel nuovo Parlamento dopo due mandati consecutivi proprio con il Movimento 5 Stelle, del quale è stato capo politico. La candidata del centrodestra Mariarosaria Rossi, ex Forza Italia oggi esponente di Noi Moderati, si ferma al 22,52%, mentre Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale nel Governo Draghi, da poco fuoriuscita da Forza Italia per passare ad Azione, ottiene il 7,10%.

Ma è proprio Di Maio il bersaglio preferito dei social, dove impazzano meme e sfotto. Tra i più gettonati, il fotomontaggio che ritrae il ministro uscente come un bimbetto d'altri tempi, tutto solo in strada, munito solo di una valigia di cartone e un orsacchiotto a consolarlo. Destinazione: ignota.