Luigi Di Maio, clamoroso flop: gli italiani lo cacciano dal Parlamento

Un flop annunciato. Luigi Di Maio adesso deve fare i conti con la sconfitta. Il leader di Impegno Civico ha perso la sua sfida per un seggio alla Camera contro il grillino Costa. L'ex capo politico del Movimento Cinque Stelle di fatto non avrà nuovamente una poltrona in Parlamento. Si chiude in modo amaro la sua esperienza a Roma e ora dovrà reinventarsi. In pochi hanno digerito lo strappo col Movimento e il giuramento di fedeltà a Draghi. E come riporta Repubblica sarebbe stato lo stesso Di Maio a confessare i timori di una sconfitta che di ora in ora si è palesata nel collegio di Fuorigrotta a Napoli: "Siamo un movimento troppo giovane, è chiaro che avremmo avuto bisogno di più tempo per crescere".

E ancora: "Nei rioni molti cittadini mi fermano, mi riconoscono di aver dato vita al reddito di cittadinanza, ma non hanno capito bene come siamo posizionati". E questo dubbio sulla reale posizione di questo nuovo soggetto politico di Di Maio si è giocata tutta la partita di Gigino che è naufragato sotto i colpi di una sfida elettorale che pareva possibile solo a lui. I sondaggi lo avevano condannato da tempo, ma Di Maio era convinto di farcela. La realtà dice altro: il Movimento ha digerito bene il suo addio affidandosi a Conte e così Gigino si è ritrovato solo nell'abbraccio mortale del Pd. Al San Paolo lo stanno aspettando...