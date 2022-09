Sicilia, vittoria a valanga del centrodestra: Schifani travolge la sinistra

26 settembre 2022 a

Centrodestra a valanga anche in Sicilia: stando ai primi dati, il candidato di Forza Italia Renato Schifani è avanti rispetto a tutti gli altri candidati, Cateno De Luca della coalizione "De Luca sindaco di Sicilia"; Caterina Chinnici del Pd e della lista Centopassi; Nuccio Di Paola del M5S; Gaetano Armao, candidato di Azione e Italia Viva; ed Eliana Esposito, candidata di "Siciliani liberi". In Sicilia, infatti, domenica 25 settembre non si è votato solo per eleggere il nuovo Parlamento. Ci sono state anche le regionali.

Sicilia, altra valanga-centrodestra: sinistra spappolata, ecco i primi dati

Pare chiaro, isomma, che la coalizione guidata da Giorgia Meloni abbia la vittoria in mano anche nella regione siciliana. Se confermata dall'esito dello spoglio, si tratterebbe di una vittoria di fatto schiacciante per come è arrivata e per come è stata costruita. "Sembra proprio che Schifani sarà il prossimo presidente della Sicilia", ha detto nella notte il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Il quasi-trionfo si deve soprattutto alla compattezza del centrodestra. In Sicilia l'alleanza è nata sotto Forza Italia per volere del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè che ha voluto riunire le varie correnti politiche.

SECONDE PROIEZIONI OPINIO-RAI

- Renato Schifani: 39%

- Cateno De Luca: 24,4%

- Caterina Chinnici: 18,3%

- Nuccio di Paola: 15,6%

PRIME PROIEZIONI OPINIO-RAI

- Renato Schifani: 37,8%

- Cateno De Luca: 25,8%

- Caterina Chinnici: 18,8%

- Nuccio di Paola: 15,5%