Silvio Berlusconi, il messaggio: "Così il governo non parte neppure"

Una delle sorpresa di queste elezioni? Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha superato l'8 per cento, cifra alla vigilia inattesa. Dunque, i compliemnti. "Ho ricevuto decine di telefonate di leader e diplomatici, miei amici. La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica". Due realtà di cui il Cavaliere si è sempre detto garante. E sulle colonne del Corriere della Sera non è da meno. Quelle dell'ex premier sono parole che allontanano le preoccupazioni estere sulla cosiddetta "deriva populista".

Ma c'è di più, perché lui stesso ammette l'esistenza di una "golden share" per il rischio populista, un'istituto giuridico con il quale lo Stato si riserva poteri speciali. "L'abbiamo - spiega -, ma sono sicuro che non la dovremo mai usare. Però mi permetta di dire che se pensassi davvero che esistesse il rischio di derive populiste, il governo non partirebbe neppure, anzi non saremmo nemmeno alleati con gli altri due partiti della nostra coalizione". Parlando poi degli alleati di centrodestra, Berlusconi commenta la possibilità che Giorgia Meloni salga a Palazzo Chigi: "Chi andrà lo deciderà il capo dello Stato, ma se Fratelli d'Italia darà questa indicazione noi lealmente la sosterremo nelle consultazioni con il presidente della Repubblica".

Da questa tornata elettorale Forza Italia non è l'unica forza politica a esserne uscita vincente. Il Movimento 5 Stelle, nonostante i voti persi dal 2018, ha superato largamente le aspettative. Nulla di cui stupirsi per Berlusconi, ancora dell'idea che "Conte è stato indubbiamente abile e sa parlare al suo popolo, e che il Movimento Cinque Stelle, come ho detto tante volte, interpreta un disagio reale che esiste nel Paese. Io continuo a ritenere che la risposta dei Cinque Stelle sia radicalmente sbagliata, ma i problemi che pongono, dalla povertà al rifiuto di questa politica, sono problemi veri".