Omnibus, Crosetto avverte Meloni: "L'errore che può fare il prossimo governo"

"La cosa che si aspetta il Paese è che siano scelte le persone migliori". A parlare così Guido Crosetto, ai microfoni di La7, durante la puntata di Omnibus di martedì 27 settembre, intervistato, ancora una volta - essendo uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni - a proposito della composizione della nuova squadra di governo. Alla conduttrice Alessandra Sardoni, che gli chiede di fare dei nomi precisi, provocandolo sulla voce secondo cui Meloni escluderebbe Matteo Salvini dai ministeri più importanti, Crosetto replica in modo deciso mettendo l'accento sugli impegni reali.

"Questo governo può fare solo un errore, e cioè quello di chiedere i nomi ai partiti, ma la cosa che invece si aspetta il Paese è che siano scelte le persone migliori, e per persone migliori non intendo quelle in assoluto, ma quelle che vadano al ministero il lunedì mattina alle otto e ci stiano almeno fino al venerdì, che si studino i dossier e che entrino nei problemi". Inoltre, aggiunge: "Uno dei compiti del prossimo governo è trasformare la burocrazia italiana". Tutte parole, dunque, che rispecchiano il concreto e che vanno a rassicurare gli elettori che hanno dato fiducia al centrodestra.

Infine, Crosetto fa un'ulteriore riflessione puntando sulla responsabilità della Meloni: "Io posso sbagliare su tante cose, ma di una cosa sono sicuro. Giorgia Meloni avrà una possibilità, lo sa benissimo, e non si gioca questa possibilità nelle mediazioni al ribasso, lei sa che non può sbagliare e che non le sarà perdonato nessun errore, quindi sa benissimo che nel momento in cui deve affidare i ministeri deve affidarlo a una persona che abbia la consapevolezza come lei della durezza del momento e della sfida che c'è davanti".