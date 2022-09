Giorgia Meloni, "mettetevi l'anima in pace": smontate le balle di Molinari e Giannini

28 settembre 2022 a





Giorgia Meloni prende a schiaffoni la stampa di sinistra. Dopo aver attaccato il centrodestra per tutta la durata della campagna elettorale, adesso il gioco di Repubblica e La Stampa è quello di spaccare la coalizione di centrodestra usando retroscena fasulli e velenosi. Il tutto per mettere Salvini contro la Meloni. Su La Stampa e Repubblica questa pattina sono apparsi due articoli che parlavano di astio tra il leader della Lega e quello di Fratelli d'Italia sulla squadra di governo.

E di fatto nulla di tutto ciò è vero. Addirittura Molinari sul suo quotidiano si spinge oltre parlando di manovre di FdI per "legare" Salvini. A tutto c'è un limite e così la Meloni ha risposto per le rime: "Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l’anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni". Insomma la leader di FdI ha messo in chiaro le cose. Si spera che il messaggio sia arrivato forte e chiaro dalle parti di Giannini e Molinari...