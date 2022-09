L'aria che tira, Marzio Breda: Meloni da Mattarella? Cosa accadrà

28 settembre 2022 a

a

a

Marzio Breda è intervenuto a L’aria che tira - la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino - per parlare del trionfo elettorale di Giorgia Meloni soprattutto in ottica Quirinale. D’altronde Breda - quirinalista del Corriere della Sera - è uno esperto delle cose che riguardano il presidente della Repubblica: “Il centrodestra si presenterà unito da Sergio Mattarella? Penso di sì, nn sarebbe un bel segnale se si presentassero con singole udienze”.

“È scontato - ha proseguito - che la Meloni proponga se stessa per l’incarico di formare il governo. Se sono tutti e tre insieme, non vedo come Salvini e Berlusconi possano proporre un’altra figura, non possono che accodarsi. Mandato pieno? Lo sarà perché esplorativo è solo quando c’è una maggioranza incerta in uno dei rami del Parlamento. Qui il risultato è chiaro, quasi eclatante, e quindi il mandato non può che essere pieno”. Poi Breda ha parlato degli scenari riguardanti la squadra di governo che la Meloni dovrà sottoporre a Mattarella.

“I ministeri più attenzionati dal Quirinale? Esteri ma anche Difesa - ha risposto - perché il titolare di quest’ultimo ministero avrà in mano i dossier militari, non solo italiani ma anche quelli della Nato, e non è che possono essere affidati a un putiniano o a uno la cui fede atlantica è incerta. Lo stesso vale per gli Esteri, è in gioco la coerenza coi trattati che l’Italia ha firmato: bisogna ricordare che il presidente della Repubblica è anche il garante dei trattati internazionali”.