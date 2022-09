Fdi al 32%? "Mi vergogno": il sindaco che insulta i suoi cittadini

28 settembre 2022 a

"Fratelli d'Italia ha preso una percentuale qui a Stazzema di cui mi vergogno". Così, in una dichiarazione all'Adkronos, Maurizio Verona, il sindaco (dem) di Sant'Anna di Stazzema, il comune divenuto simbolo della Resistenza a causa dell'eccidio che subì il 12 agosto 1944, in cui persero la vita 560 persone per mano nazi-fascista. Insomma, il sindaco si vergogna dei suoi cittadini. Li insulta. La percentuale dei voti guadagnati da FdI è del 32%, e ha contribuito - a mani basse - alla vittoria del centrodestra anche nel comune della Versilia. Elisa Montemagni, la candidata del centrodestra, ha trionfato con 622 voti, il 48,98% su Martina Nardi della coalizione del centrosinistra, che si ferma al 24,25%, 308 voti.

La società "liquida" della sinistra non piace agli italiani

La preoccupazione del sindaco è rivolta al futuro ma radicata nel passato. "Nei luoghi del martirio a questo risultato viene data una lettura particolare. Evidentemente il popolo italiano non vede più un legame col passato da cui FdI proviene, nonostante il partito non abbia mai preso distanze nette dal Ventennio. Gli italiani giudicano FdI come una forza non più legata col fascismo". Come se insomma ci fosse qualcosa di direttamente riferibile a FdI per quel che riguarda l'eccidio. "Io ho proposto - aggiunge Verona - una legge popolare antifascista che vieterebbe la produzione e divulgazione di simboli che richiamano al fascismo, mi sembra normale in un Paese che ha fatto la Resistenza. Qui sono state uccise tantissime persone, donne e bambini, da quell'ideologia totalitaria: l'Italia temo non abbia ancora compreso i crimini commessi in territori come il nostro".

E poi conclude: "Mi auguro che FdI sostenga questa legge e la approvi in Parlamento: diventerebbe una destra moderna e non più legata al passato. Dovrebbe togliere il simbolo della fiamma che probabilmente Meloni ha tenuto per attrarre i voti dei nostalgici: forse gli italiani non sanno che cosa significhi". E figurarsi s enon tirava in ballo la fiamma.