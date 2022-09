Giorgia Meloni, "non credete alle bugie: la mia una squadra di livello"

29 settembre 2022 a





Giorgia Meloni smentisce le illazioni sulla composizione del suo esecutivo. "Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter la leader di Fratelli d'Italia.

Su diverse agenzie di stampa e su alcuni quotidiani infatti si erano fatti, per quanto riguarda il ministero della Sanità i nomi di due donne del centrodestra - Licia Ronzulli, fedelissima di Silvio Berlusconi, e Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia che ha gestito la campagna vaccinale contro il Covid - e quello di Andrea Mandelli, parlamentare di lungo corso di Forza Italia non rieletto alle ultime elezioni, e presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

Il nome della Ronzulli è stato fatto non solo per il ministero della Salute ma anche per quello all'Istruzione. Mentre la Moratti si è ipotizzato potesse succedere a Speranza non solo per come ha lavorato in Lombardia sulla sanità ma anche per "sminare", diciamo così, la ricandidatura alla presidenza della Regione dell'attuale governatore leghista Attilio Fontana. Non solo. Un'altra possibilità, è stato scritto su alcuni quotidiani è che la Moratti venga nominata ministro della Cultura. In questi giorni poi non ha mai smesso di circolare il nome di Mandelli.

Ora però la smentita di Giorgia Meloni spariglia tutte le carte. Se non saranno Ronzulli, Moratti e Mandelli, chi sarà il prossimo ministro della Salute?