Umberto Bossi risuscitato dopo tre gironi? Che pena questo Stato

Umberto Bossi che era morto è risuscitato esattamente il terzo giorno, non proprio all'alba come il Nazareno, ma va bene anche il pomeriggio per le buone notizie. Neppure a Silvio Berlusconi era ancora riuscito un miracolo di questo genere. Quando abbiamo visto apparire su "Eligendo" il nome del fondatore della Lega tra i deputati della nuova legislatura, la prima idea è stata di un miraggio del desiderio. Poi la conferma. Ed è sembrato a me e a tanti che l'asse storto del mondo si fosse un pochino raddrizzato. Perché è proprio giusto così: l'Umberto lo merita. Chi vuol bene a questo Paese- non solo al Nord- sa che la politica ha qualcosa di forte e bello solo grazie a uomini così, che sono buttati giù da infarti, ictus, gli si può anche paralizzare un braccio e la parola farsi stentata, ma l'ideale in quegli occhi verdeggia.

Piccole considerazioni critiche. 1. "Eligendo" è il sito del ministero dell'Interno dove si comunica al popolo chi lo rappresenterà in Parlamento. Non è la tabella con le proiezioni di Porta a Porta. Non esiste lì la famosa forbice di 2 punti percentuali, dovrebbe proporre le tavole della legge. Allora perché sono successi questi pasticci? Chiamatelo "Corrigendo" se proprio volete mantenere il gerundio latino. D'accordo, la legge elettorale è astrusa, la pallina del flipper può dirigersi in una buca casuale. Ma accidenti che computer usano al Viminale? Hanno inserito un algoritmo sbagliato nella macchinetta? Alla fine hanno funzionato meglio le oliate rotelle del cervello di Roberto Calderoli, il quale non ha smesso un attimo di far valere i suoi calcoli da Cartesio bergamasco.

2. Al di là del caso di Bossi (peraltro non isolato) l'esperienza ci dice che lo stato d'animo popolare delle prime ore dopo il voto conta un sacco per gli assetti di governo futuro. E questo "sentiment" (scusate l'inglese, ma è qualcosa di più forte dell'italiano "sentimento") è determinato da eventi simbolici, persino più che dai numeri. La caduta del monumento della Lega nella sua Varese è stata un missile abbattutosi su via Bellerio persino più devastante dello scadente risultato elettorale. Un granchio pazzesco. Voluto? Ma no. Fa più danni l'incuria della malizia. 3. Nota di soddisfazione. Ieri Libero è stato l'unico giornale a lasciare aperta la possibilità del rientro di Bossi alla Camera, addirittura nel titolo di prima pagina. Non siamo maghi, ma apoti. Come Prezzolini non la beviamo.