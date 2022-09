Giorgia Meloni, Panetta o... ecco il secondo nome per il Tesoro

29 settembre 2022 a

Anche se è passato solo qualche giorno da quando l'esito delle elezioni ha incoronato Giorgia Meloni e il suo partito , è già partito il toto-ministri per il nuovo esecutivo. Tante le ipotesi sulla formazione della nuova squadra di governo. Pare che l'intenzione della leader di FdI sia quella di metter su un team dalla cifra "rassicurante", sia sul piano interno sia sul piano internazionale. La Meloni, però, assicura di non aver discusso ancora di nomi nei suoi incontri, né di aver messo dei veti.

Nonostante le smentite ufficiali, però, pare che la futura presidente del Consiglio stia "corteggiando" una persona in particolare. Lo rivela il Corriere della Sera: si tratta di "Fabio Panetta, ex direttore generale di Bankitalia, oggi nel board della Bce", che andrebbe al ministero dell'Economia. Il suo, però, non sarebbe l'unico nome sul tavolo: "Anche Domenico Siniscalco, già ministro nel secondo e terzo governo Berlusconi, è uno dei nomi sui quali la leader di Fratelli d'Italia continua a puntare", si legge sempre sul Corsera.

In ogni caso quello dell'Economia è un ministero importante. Ecco perché, assieme a quelli di Interni, Difesa, Esteri e Giustizia, di solito va concordato, discusso e condiviso con il presidente della Repubblica. Al centro della discussione anche la Farnesina: in pole ci sarebbe Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Anche se il suo nome potrebbe essere tirato in ballo nel delicato equilibrio delle presidenze del Parlamento.