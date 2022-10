Meloni, Ettore Maria Colombo: "Senza, il governo non lo fai", profezia da incubo

03 ottobre 2022 a

a

a

Sul toto-ministri Giorgia Meloni sta cercando di risolvere un problema che molti non considerano: il centrodestra non può pescare con troppa facilità dal Senato, perché rischierebbe di minare i numeri della maggioranza a Palazzo Madama. "Con 10 o 11 senatori promossi nel governo - nota Ettore Maria Colombo del Quotidiano nazionale -, la maggioranza scenderebbe pericolosamente vicino al quorum, con solo una decina di voti di vantaggio".

Ci pensa la Santanchè, clamoroso: ecco quale ministero può prendersi

Una situazione che esporrebbe il futuro esecutivo, in caso di malattie, missioni all'estero e maldipancia interni, a beffardi tranelli in Aula. Da qui la difficoltà: cooptare una buona dose di ministri tecnici, come vorrebbe Giorgia Meloni, o salvaguardare gli equilibri politici della coalizione ma senza "svuotare" le poltrone degli onorevoli. In tutti i casi, un bel gioco d'incastri.

Video su questo argomento "Il casino non è finito", Feltri mette in guardia Meloni: "Ecco chi ti tira per la gonna"

"Senza la Lega e Forza Italia, il governo non lo fai - sottolinea ancora Colombo, ospite di Coffee Break a La7 - perché nonostante le batoste elettorali subite da questi due partiti il numero di parlamentari eletti è cospicuo. Un po' di coltello dalla parte del manico ce l'hanno". "Dall'altra parte però - prosegue il notista politico di QN - la Meloni deve presentare la lista dei ministri al Quirinale e sappiamo che su alcuni dei Ministeri che Lega e Forza Italia bramano ci potrebbe essere qualche problema".





"Toto-ministri, qual è il problema della Meloni": qui il video

Velenoso poi il commento sulla "classe dirigente del centrodestra": "Anche la sinistra italiana compie errori sesquipedali ma essendo stata tanto al potere un po' di classe dirigente ce l'ha. La Meloni invece ha un problema: cerca dei tecnici e qualcuno le sta dicendo no e ha politici un po' di Serie B o Serie C, detto con il massimo rispetto. Io vedo che sta uscendo dal toto-ministri Guido Crosetto e questo mi dispiace molto. Io penso che il nome di Crosetto per un Ministero di peso sarebbe fondamentale".