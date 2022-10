Gianfranco Fini? Dove è stato avvistato (e quella stranissima domanda)

05 ottobre 2022 a

Volente o nolente - e noi volenti o nolenti - si è tornati a parlare di Gianfranco Fini, mister Montecarlo, l'ex leader di Futuro e Libertà, partitino sparito dopo essersi misurato per la prima e unica volta alle elezioni. Già, perché l'ex An si è speso in un pubblico elogio per Giorgia Meloni dopo la sua vittoria alle elezioni. Dunque, parlando alla Stampa estera, ha aggiunto che non vi sono ragioni per preoccuparsi del nascente governo e che Giorgia non ha niente a che fare con il post-fascismo.

E ancora, pare che Meloni e Fini abbiano ricucito: nei giorni caldissimi della casa di Montecarlo, infatti, lei spese contro di lui parole di fuoco. E ancora, sempre lei non lo seguì ai tempi di Fli, insomma la rottura fu totale. La conferma circa una normalizzazione dei loro rapporti è arrivata da ambienti di Fratelli d'Italia e, di fatto, dai due diretti interessati.

Ora, dal Tempo, arriva una curiosa indiscrezione sul Gianfranco Fini, che lunedì all'ora di pranzo, poco dopo le 13, è stato avvistato vicino a piazza Santi Apostoli, nel pieno centro storico di Roma. "Passeggia lentamente, in solitudine. Ha nella mano sinistra un pacchetto regalo, ricambia i saluti di chi lo riconosce", spiega il quotidiano capitolino. E ancora, Il Tempo rivela che Fini, fermandosi a parlare, "sembra dimenticare dove si trova", tanto che avrebbe chiesto "quale strada bisogna fare per raggiungere la Camera".

A quel punto, gli è stato indicato il percorso: via del Corso e via, giù verso Montecitorio. Possibile che non si ricordasse dove sia la Camera, lui che ne fu anche presidente? Oppure la sua era soltanto una battuta, una gag con amici e conoscenti? Un piccolo mistero...