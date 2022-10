Gianfranco Rotondi e la rivelazione su Panetta: "Lo conosco da una vita..."

06 ottobre 2022 a

Gianfranco Rotondi da sempre è un acuto osservatore della politica italiana. Tornerà in Parlamento e dalla su Avellino scruta le mosse del centrodestra per la formazione del nuovo governo.

Da qualche giorno si rincorrono indiscrezioni e soffiate sui nomi per la nuova squadra del centrodestra che dovrà sostituire il governo uscente guidato da Mario Draghi. La casella decisiva resta quella dell'Economia dove Giorgia Meloni vorrebbe a tutti i costi Panetta, membro del board della Bce. Ma secondo quanto riportato da Bloomberg in mattinata ci sarebbe stato un "no" da parte sua per l'ingresso nella squadra di governo.

E sulle mosse di Panetta è intervenuto proprio lui, Gianfranco Rotondi che ha affermato: "Siamo amici da una vita ma non lo interrogo certo sul suo futuro, posso solo dire che la sua formazione culturale è democristiana, quindi le sue valutazioni sono imprevedibili. A parte gli scherzi, non so rispondere, e comunque non stiamo parlando di un politico ma di una eccellenza professionale del nostro Paese. Il politico di casa era Gianni Panetta, parlamentare democristiano scomparso troppo presto", ha affermato intervenendo nel corso di una trasmissione radiofonica. Insomma non è ancora detta l'ultima parola. E Rotondi continua a monitorare nel suo "radar" Panetta...