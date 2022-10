Giorgia Meloni, "la Merkel italiana": perché il Paese ha trovato la sua Cancelliera

06 ottobre 2022 a

E se l’Italia avesse trovato la sua “Cancelliera”? A lanciarsi nel paragone tra Giorgia Meloni e Angela Merkel è Alessandro Amadori, stimato politologo e sondaggista. Premesso che si sono differenze enormi per età, formazione, storia personale e percorso politico, c’è però una somiglianza di stile tra quella che sarà la prima premier donna d’Italia e l’ex cancelliera tedesca. Attenta, compassata, prudente e rigorosa: sono gli aggettivi con cui viene descritta la leader di Fdi, che finora ha tenuto un comportamento esemplare.

“Nessuna fuga in avanti - sottolinea Amadori su affaritaliani.it - nessuna promessa prematura. Rigorosa, a conferma della dote fondamentale che l’ha portata a essere premiata dagli italiani: la coerenza, la capacità di rimanere fedeli alla propria linea, alla propria impostazione prima di questa vittoria elettorale. Aver assunto questa ‘postura comunicativa’ è un fatto positivo per Giorgia Meloni”. Innanzitutto perché ha subito disarmato i suoi avversari, che non hanno appigli per attaccarla. E poi perché agendo in questo modo la premier in pectore sta rafforzando la fiducia degli italiani nei suoi confronti.

“Che anche l’Italia stia per trovare la sua ‘Cancelliera’? È un’ipotesi - spiega Amadori - da non scartare, potrebbe essere un’altra delle sorprese a cui Giorgia Meloni ci sta abituando. Ricordandoci una volta di più che, per qualsiasi essere umano, uomo o donna, di sinistra o di destra, la valutazione attraverso pre-giudizi, oltre che ingiusta, può essere molto fallace”.