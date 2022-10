Giorgia Meloni accelera: "Come sarà la squadra di governo"

06 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni rompe il silenzio su Twitter. La leader di Fratelli d'Italia si sbilancia sul prossimo nuovo governo da lei e dal centrodestra guidato: "Siamo al lavoro per una squadra di governo di alto profilo che metta al centro della sua azione la difesa dell’interesse nazionale e dei cittadini. Vogliamo un’Italia che torni a pensare in grande". Tanti infatti i nomi che in questi giorni sono protagonisti di retroscena. Così come tanti i papabili profili dei prossimi ministri targati FdI, Lega e Forza Italia. Eppure dagli alleati le bocche sono cucite. Meglio non sbilanciarsi è il leitmotiv.

Una cosa però è certa: verranno scelti i migliori. Non a caso, è il ragionamento della Meloni, sarà un esecutivo "politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico". Un governo, ha ricordato, che come chiesto dai cittadini "porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd".

Intanto le trattative con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono aperte. Sembra essere confermata la presenza di un tecnico all’Economia (in pole c’è ancora Domenico Siniscalco) e di un prefetto agli Interni, favorito è Matteo Piantedosi, ex capo di Gabinetto del leader della Lega quando era al Viminale. Per gli Esteri, invece, ci sarebbe Antonio Tajani. È ancora un mistero Licia Ronzulli, la fedelissima di Berlusconi potrebbe puntare alla Salute o alla Famiglia.