Giulia Bongiorno, accordo sul ministero-chiave: una svolta clamorosa?

Chi saranno i ministri del nuovo governo? Da giorni si parla di nomi e caselle da riempire, anche se per ora si tratta solo di retroscena e indiscrezioni. Nulla di confermato. Il ministero più conteso e per il quale sembra esserci più attesa è il Viminale, affidato al leader della Lega Matteo Salvini nel governo gialloverde. Questa volta, però, pare che non sarà lui a guidare il dicastero. Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera scrive: "Nelle consultazioni di questi giorni tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e gli alleati del centrodestra, l’intesa per affidare a Salvini un ministero diverso dal Viminale è ormai raggiunta".

Chi ci finirà allora all'Interno? Le possibilità sembrano essere due: o un tecnico oppure un politico sempre indicato dal Carroccio. In quest'ultimo caso la scelta ricadrebbe su Giulia Bongiorno, esponente di spicco della Lega, parlamentare ed ex ministro, nonché avvocato. Se invece si opterà per un tecnico, pare certo che la scelta ricadrà sul prefetto di Roma, un nome che mette tutti d’accordo, ovvero Matteo Piantedosi.

Nel frattempo a preoccupare la Meloni è la situazione critica che avvolge il nostro Paese, sia da l punto di vista economico che da quello sociale. Al primo posto tra le priorità del nuovo governo, infatti, ci sarà il caro-energia, quindi l’aumento vertiginoso delle bollette. Senza contare che sono sempre più probabili manifestazioni e proteste in piazza di cittadini scontenti. Su questo scenario così preoccupante si è pronunciato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha più volte invocato la necessità di coesione.