Guido Bertolaso, il ritorno: "Gli hanno offerto un ministero-chiave"

È un po' di tempo ormai che impazza il totoministri. Indiscrezioni, retroscena e previsioni probabilmente andranno avanti fino a quando non conosceremo l'effettiva squadra del prossimo governo. Tante le caselle da riempire. Tra queste c'è il ministero della Salute, finora guidato da Roberto Speranza, le cui decisioni non sono mai piaciute a Giorgia Meloni. La presidente di FdI non ne ha mai fatto mistero. Chi prenderà allora il posto del segretario di Articolo Uno? Uno degli ultimi nomi saltati fuori, come fa sapere il Corriere della Sera, è quello di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile.

"Medico, non solo tecnico, dovrebbe però far dimenticare a Giorgia Meloni gli screzi avuti ai tempi della battaglia per il Campidoglio", ha ricordato il Corsera, parlando di Bertolaso. Un'alternativa, comunque, potrebbe essere rappresentata dall'attuale presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, che non dispiacerebbe affatto alla leader di FdI. In un primo momento si era pensato anche all'azzurra Licia Ronzulli per il dicastero della Salute. Ma alla fine il suo nome sembra non essere andato in porto.

Stando ad alcune indiscrezioni, il dicastero sarebbe stato proposto anche ad Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, che però avrebbe rifiutato. In ogni caso, non possono essere ignorate le parole della Meloni, che ha chiesto espressamente dei candidati al governo con un curriculum e uno spessore istituzionale di alto livello.