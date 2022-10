Luigi Di Maio e gli 007, "operazione di contrabbando": la scoperta

09 ottobre 2022 a

Ecco chi si rivede. Dopo la batosta alle elezioni Luigi Di Maio era sparito. E non solo dai social. Il ministro degli Esteri, rimasto fuori dal Parlamento, avrà deciso di prendersi una pausa. Almeno fino a oggi, quando l'ex Cinque Stelle ha incontrato a Bergamo il primo ministro dell'Albania, Edi Rama. I due erano ospiti di "La Cultura salverà il mondo", la tre giorni organizzata da "Semi - Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione".

Qui Rama si è lasciato andare a un elogio del ministro e ha raccontato quanto accaduto in piena pandemia: con Luigi Di Maio "abbiamo fatto insieme un'operazione di contrabbando" di vaccini antiCovid. "Se io sono un albanese-italiano, Di Maio - ha ironizzato - è un napoletano-albanese, abbiamo fatto insieme un'operazione di contrabbando. Che italiano o albanese sei, se sei sempre in linea con la legge?". Rama ha detto che nel periodo in cui il Covid colpiva duramente l'Albania "non avevamo nessun vaccino e la pressione era altissima. La gente aveva paura di morire come pesci fuori dall'acqua ma non potevamo avere il vaccino. Ho chiesto a Luigi: ci potete dare un quantitativo simbolico ma per noi importante per cominciare a fare i vaccini a medici e infermieri?".

Risultato? "Luigi ha detto: non possiamo farlo perché facciamo una cosa gravissima. Ma l'abbiamo fatto tramite un'operazione con i servizi segreti". E da quel giorno i rapporti sono dei più distesi. Peccato però che il premier albanese deve sapere che per Di Maio sono gli ultimi giorni alla Farnesina.