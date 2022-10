Zona Bianca, la frase tombale di Delmastro sul reddito di cittadinanza: "Mai più"

10 ottobre 2022 a

"Giorgia Meloni è di una pasta diversa": Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, ribadisce la volontà del suo partito di abolire il reddito di cittadinanza. "Abbiamo detto che lo avremmo abolito e lo aboliremo". Il deputato ha spiegato anche che cosa farà il centrodestra una volta salito al governo: "Certamente immagineremo invece uno strumento a supporto della povertà e di chi non può lavorare, disabili, anziani, over 55 espulsi incolpevolmente dal mondo del lavoro, famiglie con figli a carico, queste sono le nostre emergenze, urgenze".

Secondo Delmastro ci sono situazioni, consentite dai precedenti governi, che andrebbero assolutamente cambiate: "Certamente non potrà più accadere che il 73% degli occupabili non trovi lavoro con una misura del genere, che il 57% nemmeno vada a sottoscrivere il patto per il lavoro", ha ribadito nello studio del talk di Rete 4.

Le sue parole sono ovviamente in linea con quanto detto più volte dalla Meloni. Basta andare a vedere il programma con cui FdI si è presentata alle elezioni del 25 settembre: "Abolire il Reddito di cittadinanza per introdurre un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, effettivamente fragili e impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili: disabili, over 60, nuclei familiari con minori a carico”.