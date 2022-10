Laura Boldrini, operazione-terrore contro Meloni: "Questo è quello che ci aspetta?"

10 ottobre 2022 a

Laura Boldrini torna a puntare il dito contro Giorgia Meloni. L'occasione questa volta è il filmato della leader di Fratelli d'Italia per Vox. "Meloni - scrive la deputata del Partito democratico su Twitter - saluta gli amici di Vox, nostalgici della dittatura in Spagna, assicurando che l'Italia lavorerà come la Polonia. Un paese dove non è rispettata l'autonomia dei giudici, i diritti delle donne sono sotto attacco e ci sono zone dichiarate 'LGBT free'. Ci aspetta questo?". Peccato però che come al solito la Boldrini abbia travisato quanto detto dalla leader di FdI.

Nel video, infatti, la Meloni invita l'Europa a essere "più coraggiosa" nei confronti delle sfide che ci attendono e promette che "nei prossimi giorni trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo come già stanno facendo i nostri amici della Repubblica Ceca, Polonia, come spero presto faranno i nostri amici svedesi, come continueranno a fare i nostri amici lettoni, e come spero che accada entro il prossimo anno a Vox".

Insomma, nulla di quello che ha accusato la dem. D'altronde non è la prima volta che la Boldrini si scaglia contro la numero uno di FdI: "Giorgia Meloni premier? Credo che non sia una garanzia per le donne o del fatto che le condizioni di vita delle donne verranno migliorate. La Meloni non si è mai occupata dell’affermazione dei diritti delle donne, mai di valorizzarle e di abbattere i pregiudizi ai danni delle donne. Credere che questa possa essere una conquista per le donne è un errore, uno specchietto per le allodole", diceva a ridosso del voto. Eppure la sinistra deve accettarlo: la Meloni ha vinto democraticamente le elezioni e, di più, è sempre più vicina alla presidenza del Consiglio.