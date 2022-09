Laura Boldrini: "Meloni fascista? Lei...". Nunzia De Girolamo sgrana gli occhi

30 settembre 2022 a

a

a

Ma Giorgia Meloni è fascista oppure no? Anche Laura Boldrini partecipa al processo intentato da diversi mesi da Corrado Formigli. Ospite in studio a Piazzapulita, su La7, l'ex presidente della Camera (peraltro clamorosamente contestata qualche ora prima in piazza dalle femministe) constata con amarezza: "I valori della Costituzione non sono più tenuti interessanti da una parte del nostro Paese. A smantellare il significato di antifascismo ci aveva già provato Silvio Berlusconi. Ricordate quando voleva istituire la festa della libertà al posto di quella della Liberazione?".

"Incapace. E gli Stati Uniti...": Santoro, delirio e insulti a Meloni da Formigli





Quindi prosegue: "Sicuramente c'è questa retorica del Fascismo buono, ma il Fascismo ha ammazzato gli oppositori, ha ucciso Matteotti, i fratelli Cervi, i fratelli Rosselli, ha mandato al confino chi non la pensava allo stesso modo, si è alleato al Nazismo e ha fatto le leggi razziali. Non c'è nulla di buono nel Fascismo". E Nunzia De Girolamo ascolta, reggendosi su una mano e scuotendo il capo in segno di disaccordo.





"Nulla di buono nel fascismo": guarda il video della Boldrini a Piazzapulita



"Anche io penso che Giorgia Meloni non sia fascista, ma si ancora a un pensiero che trae origine da quella dottrina", prosegue la Boldrini e qui la De Girolamo trasecola e sgrana gli occhi. "Come si declina oggi? Nel nazionalismo, nel sovranismo, nella chiusura, nell'oscurantismo, nel non concedere a tutti gli stessi diritti, nella persona sola al potere, nella tradizione, nel credo Dio-Patria-Famiglia che fa riferimento a uno schema di società in cui la donna sta al posto suo e non c'è rispetto per le differenze".