Omnibus, Delmastro umilia Speranza: "Cosa concepiscono i suoi neuroni"

12 ottobre 2022 a

a

a

Andrea Delmastro, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, nella puntata dell'11 ottobre, massacra il ministro uscente della Salute, Roberto Speranza rispetto alla gestione dell'emergenza Covid. "Mai occhieggiato ai no vax ma Speranza zero titoli, avrebbe dovuto prendere misure per oltrepassare la pandemia e invece ci ha pietrificati perché i suoi neuroni concepivano solo chiusure. Avrebbe potuto in due anni di pieni poteri emergenziali fare l'areazione meccanica ventilata nelle scuole. L'ha fatta?", chiede ironico Delmastro, "no. Noi saremo pronti a fare quello che dovremo sulla pandemia ma senza obblighi, senza imposizioni e chiusure. La nostra area è della libertà e da quella non ci muoviamo".

Video su questo argomento "Il suo egoismo sul gas manda in frantumi l'Ue": stoccata di Rampelli alla Germania

Rispetto al passaggio di consegne tra il premier uscente Mario Draghi e la leader di Fratelli d'Italia, Delmastro spiega che "c'è una transizione normale in un paese normale da qui la lettura che la Meloni sarebbe diventata draghiana. È un passaggio normalissimo. Sanno che non rappresentano solo se stessi ma l'Italia, l'uno in uscita e l'altra in entrata e quindi non si fanno ripicche". E "questo sarà lo stile della Meloni. La sobrietà, la ponderatezza e l'equilibrio", sottolinea il fratello d'Italia. In questo momento "dobbiamo assumerci le responsabilità della nazione, lo abbiamo fatto quando eravamo all'opposizione, lo faremo ancor di più al governo".