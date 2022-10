Agorà, Donzelli: "Ecco la lista dei ministri..."

12 ottobre 2022 a

E' tutto pronto. L'elenco dei ministri del governo di centrodestra che, con ogni probabilità, sarà guidato da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è stato completato. "Non parliamo delle ipotesi dei ministri fintanto che non ci sarà l'incarico da parte del presidente della Repubblica al presidente del Consiglio incaricato. In quel momento scoprirete che la lista dei ministri è pronta e che c'è serenità nel centrodestra", ha annunciato Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia, da Monica Giandotti ad Agorà, su Rai Tre, nella puntata di oggi 12 ottobre, parlando della composizione della prossima compagine governativa. "Scoprirete che c'è compattezza e che tante parole sono state spese in questi giorni perché, ovviamente, c'erano da aspettare i percorsi istituzionali", ha specificato.

Donzelli ha quindi aggiunto: "Leggo che qualche giornalista, qualche commentatore dice: 'Ecco, la Meloni perché ancora non è pronta?'. Noi siamo pronti. Semplicemente non possiamo andare a depositare la lista dei ministri perché non c'è un presidente del Consiglio incaricato". Insomma, la leader di Fratelli d'Italia ha trovato la quadra. L'esecutivo è pronto. Manca solo il via libera di Sergio Mattarella.

Intanto la Meloni, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano se giovedì sarà eletto il presidente del Senato, ha detto: "Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell'Italia non è facile".