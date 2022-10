Silvio Berlusconi, "eccomi qua": la foto con cui fa impazzire la sinistra

12 ottobre 2022 a

a

a

In un giorno decisivo per il centrodestra e per il nascente governo, ecco che Silvio Berlusconi, uno dei leader della prossima maggioranza, ritorna a Palazzo Madama per la registrazione da senatore. Intorno a mezzogiorno il leader di Forza Italia è arrivato al Senato per svolgere le pratiche che precedono la prima seduta nell'aula della nuova legislatura, che si terrà domani, giovedì 13 ottobre.

Il Cav tira dritto sulla Ronzulli, "che ministero si prenderà": tam-tam a Palazzo

Berlusconi ha trovato ad attenderlo al Senato la capogruppo uscente, Anna Maria Bernini. Erano nove anni che Berlusconi non metteva piede al Senato. L'ultima volta risale al 27 novembre 2013, quando venne decisa la sua decadenza da parlamentare come effetto della legge Severino, legge che imponeva lo stop ad ogni carica elettiva dopo alcune condanne. Oggi, però, la Severino per Berlusconi è decaduta.

"Al più presto". Salvini rompe il silenzio: pesantissimo messaggio alla Meloni

E il Cavaliere, sui suoi profili social, ha mostrato il momento che ha atteso tanto a lungo. "Eccomi di nuovo al Senato - pubblica a corredo della foto che potete vedere in calce -: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama", conclude. Una foto che, ne siamo certi, fa impazzire la sinistra.

Il tutto, come detto in premessa, in un giorno decisivo per il nascente esecutivo. Alle 16 la riunione della Lega, a seguire il vertice di centrodestra chiamato a chiudere sulle presidenze di Camera e Senato e a fare il punto anche sulla lista dei ministri.