Governo, lista dei ministri: "Sarà record", voci impazzite dai vertici

Conto alla rovescia per il toto-ministri. Tra poche ore andrà in scena il vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi che dovrebbe contribuire a trovare la quadra nel centrodestra, ma da Fratelli d'Italia filtra ottimismo da più parti. Il senatore Giovanbattista Fazzolari, vicinissimo alla leader e premier in pectore, assicura che "c'è l'accordo" sulle presidenze di Camera e Senato, la partita preliminare a quella della squadra di governo. Negli stessi minuti, intervenuto ad Agorà su Rai 3, è Luca Donzelli ad annunciare che la lista dei ministri è già pronta.

Ad aggiungere dettagli, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, è Andrea Delmastro. "I tecnici si sono sciolti come neve al sole e sento girare solo nomi politici - sottolinea la padrona di casa -. Mi dica la verità, cosa sta succedendo?". "Siamo prigionieri di una retorica che abbiamo costruito. Mi ricordo lo stesso tema quando il centrodestra avrebbe dovuto correre unito. Poi c'era il tema del programma. Poi c'era la regola che chi prende un voto in più non può correre per la presidenza del Consiglio. Abbiamo sempre risolto tutto. Vedrete che domani vi stupiremo con effetti speciali e vi stupiremo anche quando vi consegneremo in tempi record la lista dei ministri".





"Parto rapido e indolore". Totoministri, l'annuncio di Delmastro: guarda il video di L'aria che tira

"Ma ci sono tensioni tra Berlusconi e Meloni?". "Non mi nascondo Myrta, è fatale che qualche tensione ci sia, anche per ambizioni e orgoglio personali. Non stiamo scegliendo dove andare in vacanza, stiamo facendo la lista dei ministri. E domani, sulla presidenza di Camera e Senato, vedrà che sarà un parto rapido e indolore. Domani ci vediamo qua".