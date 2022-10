Calderoli, passo indietro al Senato? Ecco la contropartita: tutto torna

15 ottobre 2022 a

a

a

Matteo Salvini si prepara a chiudere la partita per il governo. Dopo l'elezione di Ignazio La Russa con i voti del Carroccio e l'elezione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, vice-segretario della Lega, l'asse tra Fratelli d'Italia e il Carroccio potrebbe rafforzarsi nel risiko per la squadra di governo. E così la casella dell'Economia dovrebbe andare a Giancarlo Giorgetti che ha già fatto sapere di essere disponibile per via XX Settembre. Ma in questo valzer di incarichi entra anche Roberto Calderoli che potrebbe avere un posto da ministro di rilievo prendendosi Affari Regionali, epicentro delle mosse legate all'Autonomia. E alla luce dell'indiscrezione, si capisce il passo indietro rispetto alla presidenza del Senato.

"C'è l'accordo". Il meloniano Fazzolari a sorpresa: Camera e Senato, fumata bianca

Inoltre alla Lega potrebbe andare anche un ministero tra Agricoltura, Istruzione e Università. Sul fronte delle indiscrezioni sulle caselle del governo di fatto hanno un peso le parole di Giorgia Meloni: "Io penso che Giancarlo Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell'Economia". Insomma i giochi ormai sembrano fatti anche perché il timing per il giuramento comincia a stringersi e probabilmente già sabato 22 ottobre la Meloni potrebbe ricevere l'incarico.

"Sarà record". Lista ministri, voci impazzite dai vertici dell'alleanza: pare che...

Sul fronte Forza Italia Tajani dovrabbe andare agli Esteri mentre Gasparri dovrebbe andare alla Funzione Pubblica, la Bernini invece potrebbe approdare all'Università. In corsa per un ministero ci sarebbe anche l'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo. Infine va sottolineato il possibile arrivo di Guido Crosetto allo Sviluppo Economico.