Governo, "La Russa cambia tutto": il nuovo toto-ministri, chi entra e chi esce

13 ottobre 2022 a

a

a

Come cambia la partita del governo dopo l’elezione di Ignazio La Russa con i voti decisivi di qualcuno di non meglio precisato dell’opposizione? Alberto Maggi scrive su affaritaliani.it che Forza Italia è indebolita nella trattativa con Giorgia Meloni dopo che La Russa è diventato presidente del Senato senza quasi tutti i voti azzurri. In questione non c’era l’esponente di Fdi, bensì Licia Ronzulli, che Forza Italia voleva a tutti i costi nel governo.

Franchi tiratori al contrario, "chi ha votato La Russa": la voce (e le gravi conseguenze)

E invece a questo punto rischia di rimanere fuori o comunque di vedersi accordato un ministero “minore”, come il Turismo o le Pari opportunità. Rimanendo in casa Berlusconi, secondo Maggi sono ottime le possibilità di Antonio Tajani di diventare ministro degli Esteri e forse anche vicepremier. Inoltre Anna Maria Bernini è data quasi sicura all’Istruzione, così come agli azzurri dovrebbe spettare anche la Giustizia: in questo caso i nomi caldi sono quelli di Francesco Paolo Sisto e Maria Elisabetta Casellati.

"Chi ha votato La Russa. Ronzulli? È finita": Cav, le due bombe che scuotono il Parlamento

Passando invece alla Lega, c’è ancora da risolvere la questione della presidenza della Camera, salvo sorprese il candidato destinato ad essere eletto è Lorenzo Fontana. Giorgetti resta in pole per l'Economia mentre a Gian Marco Centinaio andrebbe quello delle Politiche Agricole. All’Interno sembrano esserci pochi dubbi su Matteo Piantedosi, mentre una tra Mara Bizzotto e Giulia Bongiorno dovrebbe diventare ministra (agli Affari regionali la prima o alla Funzione pubblica la seconda).