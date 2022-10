Lorenzo Fontana, Borghi: "Quegli str***", l'ira contro il centrosinistra

14 ottobre 2022 a

a

a

Per Lorenzo Fontana non c'è pace. A sinistra è cominciato il bombardamento sul nuovo presidente della Camera. E l'attacco è cominciato proprio in Aula dove gli esponenti delle opposizioni non hanno applaudito nel momento dell'elezione di Fontana. Un affronto alla terza carica dello Stato ma anche una mancanza di rispetto ai valori democratici che sinistra urla ai quattro venti.

"Pensavi fossimo come loro?": Meloni travolge Floris, una frase per spazzarlo via

E così il gesto vile delle sinistre e dei Cinque Stelle non è passato inosservato. Soprattutto dalle parti della Lega. Claudio Borghi, come riporta Aldo Cazzullo nella sua diretta sul Corriere, avrebbe inveito contro le opposizioni definendo "str..." tutti coloro che hanno evitato l'applauso per Fontana. Nel mirino di Borghi infatti è finito tutto il centrosinistra che ha deciso deliberatamente di non conferire il giusto tributo al nuovo presidente di Montecitorio.

"Umberto, stai tranquillo": Salvini, la frase rubata su Fontana: ora tutto torna

Ma anche dalle parti di Fratelli d'Italia c'è il dente avvelenato. Fabio Rampelli sull’opposizione che non ha applaudito il presidente Fontana ha rilasciato parole di ghiaccio: "Forse hanno dimenticato che noi di Fratelli d’Italia votammo Roberto Fico". A quanto pare la sinistra ha la memoria corta. E anche i Cinque Stelle pare abbiano dimenticato la correttezza istituzionale di Fratelli d'Italia nel momento in cui è stato eletto Fico sullo scranno più alto di Montecitorio. In politica serve anche correttezza e bon ton. Ma la democrazia va bene solo se rossa...