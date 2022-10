Domani, il "metodo Meloni". La prima pagina da vergogna

15 ottobre 2022 a

Domani, il giornale edito da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri, parla di "metodo Meloni" e di Lorenzo Fontana, come amico di Putin. "Il bastone per FI, la carota per la Lega. Storia di due giorni di metodo Meloni", è il titolone di prima pagina. E nella foto del neo eletto presidente della Camera Fontana si legge: "Ora Mosca ha un amico anche alla presidenza della Camera".

Insomma, il quotidiano Domani cavalca le divisioni che certamente ci sono all'interno del centrodestra tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, premier in pectore, e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi: "I primi due giorni di Giorgia Meloni alla guida della maggioranza hanno mostrato l'antico metodo adottato dalla leader di Fratelli d'Italia per gestire gli alleati: bastone e carota. Al Senato Meloni ha umiliato Silvio Berlusconi, trasformando quello che doveva essere il suo trionfale ritorno in parlamento in una brutale sconfitta politica", si legge nell'articolo di apertura del giornale. "Lui ha voluto insistere sul nome di Licia Ronzulli come ministra, non facendo votare i suoi per Ignazio La Russa, ma Meloni aveva pronto il soccorso delle opposizioni e lo ha usato per rendere irrilevante FI e spaccarla".