Governo Meloni, la voce clamorosa: "Cosa può accadere a gennaio"

Davvero il governo Meloni finisce ancora prima di nascere e a gennaio si torna a votare? "Possibile", risponde un big di Fratelli d'Italia sentito dal quotidiano online affaritaliani.it., che gela così Silvio Berlusconi: "O si governa bene o si chiede agli elettori", dice in riferimento alle tensioni tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che su un foglietto ha definita "arrogante e offensiva". Insomma, il rischio che fra tre mesi si torni alle urne c'è eccome.

La premier in pectore infatti, come ha spiegato chiaramente più volte sia durante la campagna elettorale sia successivamente dopo aver vinto le elezioni, va avanti per la sua strada senza farsi ricattare o condizionare da alcuno. Sul tavolo ci sono le urgenze che il governo dovrà affrontare e per farlo nel migliore di modi la leader di FdI vuole una squadra di altissimo livello.

Ergo o si rema tutti nella stessa direzione, uniti per il bene del Paese e senza ricatti di alcun tipo, oppure a gennaio del 2023 si va tutti a votare. La Meloni non teme nulla. Lei ha fatto della coerenza il suo stile e non intende rinunciarvi, anche a costo di perdere.